Još jedna novinarka iz Sjedinjenih Američkig Država privukla je pažnju Balkana i ponovo zbog zanimljivog komentara na račun Bosne i Hercegovine

Izvor: Screenshot/Twitter/@kasparianclips

Američki mediji ponovo su izazvali lavinu reakcija zbog elementarnog nepoznavanja geografije, a ovog puta u centru pažnje našla se voditeljka Ana Kasparijan. Tokom emisije na popularnom Jutjub kanalu "The Young Turks", komentarisala je duel Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, ali je napravila nevjerovatan gaf - govorila je o Bosni i Hercegovini kao da su u pitanju dvije različite države.

Snimak njenog obraćanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, posebno na Balkanu, gdje su brojni korisnici ostali zatečeni onim što su čuli u programu uživo.

Vidi opis "SAD igra protiv dvije male zemlje": Američka novinarka se obrukala dok je pričala o BiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 17 / 17

"Kao sportski stručnjak, veoma sam uzbuđena što mogu da objasnim i rezimiram šta se ovdje zapravo dešava, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD i Bosne i Hercegovine. Očigledno, pošto su ovo dvije male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dvije male zemlje", rekla je Kasparijan, prenosi Klix.ba.

Ovo nije prvi put da američki novinari dospijevaju u fokus zbog sličnog propusta. Javnost je nedavno iznenadila i novinarka Abigejl Velez, koja tokom televizijskog uključenja nije umjela da pokaže gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi svijeta.

Na kraju, reprezentacije SAD i Bosne i Hercegovine sastale su se u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a domaćin turnira slavio je rezultatom 2:0 golovima Folarina Baloguna i Malika Tilmana. Meč je, međutim, ostao upamćen i po velikoj sudijskoj kontroverzi. Balogun je tokom susreta dobio direktan crveni karton, ali je njegova suspenzija naknadno poništena poslije žalbe, pa je mogao da nastavi takmičenje. Ta odluka izazvala je burne reakcije i mnogi su je ocijenili kao jednu od najspornijih u istoriji svjetskih prvenstava.