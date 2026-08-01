Šarlot Nastase je ćerka legendarnog rumunskog tenisera Ilije Nastasea koji je se javno odrekao i ona sada živi kao beskućnica.

Izvor: Profimedia/Instagram/Charlotte.nastase

Ilija Nastase (80) je najbolji rumunski teniser svih vremena. Ima dva osvojena grend slema (US open 1972. godine i Rolan Garos 1973. godine), uz to je dva puta igrao finale na Vimbldonu. U dublu je tri grend slema osvojio po jednom (Rolan Garos, Vimbldon i US Open), a u miks dublu Vimbldon dva puta, dakle ima ukupno sedam grend slemova.

Međutim, ono što ga više prati jesu kontroverze van terena i njegov stil života. Njegova usvojena ćerka Šarlot danas živi na ulici. Beskućnica je i moli za pomoć. Zna za to i njen otac, ali ga nije briga. Javno se odrekao svoje usvojene ćerke.

Vidi opis Ćerka čuvenog tenisera je beskućnica i moli za pomoć: Otac milioner se odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/Charlotte Nastase Br. slika: 8 8 / 8

"Želim joj dobro zdravlje, ali je molim da prestane sa skandalima. Ide svojim putem. Pomogao sam joj kada joj je bilo potrebno. Platio sam skoro pola miliona evra za njeno školovanje. Živi u Americi, ja sam u Rumuniji i više me nije briga. Svako ima svoj život", rekao je Nastase i tako stavio tačku na priče o njoj.

Zašto se Nastase odrekao svoje ćerke?

Ilije Nastase je nekada bio i prvi teniser svijeta, ima ukupno 64 titule u singlu i 45 u dublu, ali se više priča o njegovom privatnom životu. Zašto se javno odrekao svoje usvojene ćerke Šarlot?

Zato što je ona 2021. godine odlučila da otvori nalog na sajtu za odrasle "OnlyFans". Tada je prekinuo svaku komunikaciju sa njom. Ona se pre toga oprobala u raznim poslovima. Bila je fitnes trener 2020. godine, pa je radila za američku avio kompaniju "Amerikan Erlajns", a kratko je bila i u modnoj industriji.

Koliko djece ima Nastase iz pet brakova?

Ilija Nastase ima petoro djece sa tri različite supruge, a ženio se čak pet puta. Prvo se vjenčao sa Dominik Gracijom, ona je bila belgijska manekenka i vjenčali su se 1972. godine, razveli 1980. godine i sa njom ima ćerku Natali (rođenu 1975. godine).

U drugom braku sa američkom glumicom Aleksandrom King je bio od 1984. do 2002. godine i iz tog braka ima dvoje usvojene djece. Sina Nikolasa koji je rođen 1987. godine i iste godine je usvojen i ćerku Šarlot koja je rođena 1990. godine i usvojena takođe iste godine. Njih dvoje su ostali da žive u Americi sa majkom poslije razvoda.

Treći brak je bio sa Rumunkom Amalijom Teodosesku koja je takođe bila manekenka. Upoznali su se na koncertu Stinga 1997. godine, a stupili su u brak 2004. godine. Razveli su se 2010. godine i iz braka sa njom ima ćerku Alesiju rođenu 2003. godine koja se već bavi modelingom i ćerku Emu Aleksandru koja je rođena 2006. godine.

Četvrti brak bio mu je sa Bridžit Sfat (od 2013. do 2019. godine), pa se onda 2019. godine vjenčao sa Rumunkom Joanom Simion i bili su pred razvodom nekoliko puta, ali su se prema pisanju tamošnjih medija pomirili i u braku su i dalje.

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(MONDO)