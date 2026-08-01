Omladinci fudbalskih klubova Sarajevo i Ludogorec iz Bugarske, te nikšićke Sutjeske i rumunske Univerzitatee Krajova igraće u subotu uveče na Gradskom stadionu u Foči u polufinalnim mečevima turnira "Fudbal frends".

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Meč između Sarajeva i ekipe iz Bugarske biće odigran u 20.00 časova, a drugo polufinale u 21.15 časova.

Prethodno će u utješnom dijelu turnira snage odmjeriti poraženi četvrtfinalisti.

Najviše pažnje privlači još jedan susret starih fudbalskih prijatelja - Crvene zvezde i domaće "Sutjeske", koji će se sastati u 17.30 časova, dok se od 18.45 sastaju Vardar i Vojvodina.

U četvrtfinalu Sarajevo je savladalo domaću Sutjesku s rezultatom 1:0, golom Matea Alilovića u 46. minutu.

Ludogorec i Crvena zvezda odigrali su bez golova, a nakon izvođenja penala Bugari su bili uspješniji i srećniji i s rezultatom 4:2 prošli su u polufinale.

Trener Ludogoreca Milan Petrov rekao je da su srećni što su treću godinu zaredom dobili priliku da učestvuju na ovom prestižnom turniru.

"Utakmica je bila na visokom nivou - Zvezda je odigrala bolje od nas u drugom poluvremenu, dok smo mi bili bolji u prvom. Turnir je veoma kvalitetan, ekipe su odlično pripremljene", rekao je Petrov.

U preostala dva četvrtfinala, koja su odigrana u kasnim večernjim časovima, mladi igrači su bili mnogo efikasniji - postignuto je čak 11 golova.

Nikšićka Sutjeska je sa 6:1 savladala Vardar iz Skoplja, dok je novajlija na turniru Univerzitatea Krajova uz rezultat 3:1 bila bolja od novosadske Vojvodine.

U petak je sadnjom platana - drveta prijateljstva i potpisivanjem kapitena timova na zid prijateljstva, na Gradskom stadionu u Foči svečano je otvoren 20. Međunarodni turnir "Fudbal frends".

Ta čast pripala je ministarki porodice, omladine i sporta Republike Srpske Ireni Ignjatović.

Vidi opis “Fudbal frends” u Foči stigao do polufinala jubilarnog 20. izdanja ФОЧА, 31. ЈУЛА /СРНА/ - Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић свечано је отворила 20. Међународни турнир "Фудбал френдс". ФОЧА, 31. ЈУЛА /СРНА/ - Садњом платана - дрвета пријатељства и потписивањем капитена тимова на зид пријатељства, на Градском стадиону у Фочи свечано је отворен 20. Међународни турнир "Фудбал френдс". ФОЧА, 1. АВГУСТА /СРНА/ - У четвртфиналу 20. турнира "Фудбал френдс" у Фочи, "Сарајево" је јуче савладало домаћу Сутјеску резултатом 1:0, голом Матеа Алиловића у 46. минуту. ФОЧА, 1. АВГУСТА /СРНА/ - Новајлија на турниру Фочи "Универзитатеа Крајова" је резултатом 3:1 била боља од новосадске "Војводине". ФОЧА, 1. АВГУСТА /СРНА/ - "Лудогорец" и "Црвена звезда" одиграли су без голова на Градском стадиону у Фочи, а након извођења пенала Бугари су били успјешнији и срећнији и резултатом 4:2 прошли су у полуфинале. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Srna/Aleksandra Janković Br. slika: 6 6 / 6 AD

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