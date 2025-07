Fudbal frends po 19. put: Titulu brani Crvena zvezda, novi učesnik rumunski Kluž

Od 25. do 27. jula u Foči počinje 19. turnir "Fudbal frends" u Foči.

Međunarodni omladinski turnir "Fudbal frends", koji je u Foči ustanovljen prije 20 godina, svoje 19. izdanje imaće od 25. do 27. jula na stadionu kraj Ćehotine, a okupiće kadetske selekcije osam klubova iz Srbije, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Republike Srpske i Federacije BiH.

Organizatori su najavili da će se ove godine za titulu prijateljstva na stadionu kraj Ćehotine boriti beogradska Crvena zvezda, novosadska Vojvodina, Budućnost iz Podgorice, Vardar iz Skoplja, sarajevski Željezničar, bugarski Ludogorec iz Razgrada, rumunska Univerzitatea Kluž iz Kluž-Napoke, koja prvi put stiže u Foču, i domaća Sutjeska.

Univerzitatea Kluž je, nakon Steaue, drugi rumunski klub koji postaje član porodice "prijatelja lopte".

Ludogorec u Foču dolazi drugu godinu zaredom, nakon što je prošle godine u finalu na penale poražen od Crvene zvezde, dok su ostali učesnici već godinama prisutni na ovom prestižnom turniru.

Predsjednik Organizacionog odbora turnira, načelnik opštine Milan Vukadinović rekao je da je Foča i ove godine otvorila vrata za mlade sportiste širom Blakana i da će se potruditi da još jednom bude dobar domaćin.

"I ove godine ćemo da pokažemo da je Foča grad sporta i mladosti. Pozvao bih naše građane da dođu i uživaju u lijepim utakmicama pokraj Ćehotine", rekao je Vukadinović.

Idejni tvorac turnira, osnivač i predsjednik Fondacije "Fudbal frends" Zoran Avramović istakao je da Foča može da bude ponosna što je već 20 godina, uz jednu godinu pauze zbog pandemije korona virusa, najbolji domaćin omladinskog fudbala u ovom dijelu Evrope.

"Drago nam je da ove godine imamo novog prijatelja, to je Univerzitatea-Klu`, to je drugi ili treći po rangu klub u Rumuniji, sa iskrenim zadovoljstvom su se složili da dođu u Foču. Takođe i Vardar, koji je imao jedno vrijeme velike probleme, a sada su napravili novu upravu, to je klub koji ima važno i prisutno ime u fudbalu bivše Jugoslavije", naveo je Avramović.

I ove godine u okviru "Fudbal frendsa" biće održan okrugli sto, ovaj put pod nazivom "Fudbal se uči-od fudbala se uči", na kojem se i ove godine može očekivati učešće nekog od poznatih fudbalskih imena sa ovih prostora.

Avramović je istakao da Foča ima veliko iskustvo u organizaciji ovog turnira i da upravo okrugli sto pravi razliku u odnosu na slična takmičenja, ali i smještaj na visokom nivou u Studentskom domu i gostoprimstvo Fočaka, čime svi učesnici bivaju oduševljeni.

"Foča je kao grad, ne samo da je položila ispit, nego je među liderima u organizaciji omladinskih turnira", dodao je Avramović.

Titulu osvojenu prošle godine na "Fudbal frendsu" braniće omladinci Crvene zvezde.

