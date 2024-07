"Fudbal frends" u Foči: Inicijativa za formiranje zajedničke omladinske ligu bivše Jugoslavije

Formiranje zajedničke omladinske fudbalske lige na prostoru zemalja bivše Jugoslavije pomoglo bi razvoju fudbala i stvaranju kvalitetnih igrača, rečeno je danas na okruglom stolu u Foči, koji je održan u okviru 18. Međunarodnog omladinskog turnira "Fudbal frends".

Kapiten vecešampionske reprezentacije Jugoslavije sa prvenstva Evrope 1968. godine Mirsad Fazlagić, koji je i trener svjetskih omladinskih prvaka iz Čilea, nazvao je "Fudbal frends" turnirom ljubavi, prijateljstva, bratimljenja i druženja.

"Ako bude više ovakvih turnira i ovakvih razmišljanja, koja su rođena ovdje u Foči, mislim da ćemo krenuti velikim koracima ka formiranju lige mladih timova sa područja bivše države, a ona bi služila kao inkubator i kao pokretač za napredak fudbala u BiH i u zemljama okruženja", rekao je Fazlagić.

Upoređujući nekadašnje uslove za razvoj fudbala sa današnjim, Fazlagić je istakao da je nekadašnja država stajala iza sporta i da su treneri imali sigurnost, nisu morali kao danas da razmišljaju kako će preživjeti, pa su mogli u potpunosti da se posvete poslu i tome kako da unaprijede djecu na putu fudbalskog napretka.

Direktor Akademije fudbala u Fudbalskom klubu Crvena zvezda Nikola Jelić saglasan je da bi osnivanje regionalne lige mnogo značilo ovom klubu, jer je kvalitet lige Srbije skroman, te nedostaje jača konkurencija.

Jelić je naveo da je preskakanje trenerskih stepenica i nezainteresovanost bivših fudbalera za rad sa mlađim selekcijama jedan od problema fudbala na ovim prostorima.

Predstavnik Fudbalskog saveza Republike Srpske Slavko Basara ukazao je da se veliki broj mladih igrača gubi prelaskom iz juniora u prvi tim, te da bi zajednička liga bila veoma značajna za stvaranje kvalitetnih fudbalera.

"Treba da iskoristimo Zorana Avramovića, koji ima ideje i koji ideje pretvara u djela. Avramović je turnirom `Fudbal frends`, koji je u Foči napunio punoljetstvo, pokazao da razumije suštinu fudbala, tako da bi ta regionalna liga imala sjajan efekat", rekao je Basara.

Predsjednik Asocijacije "Fudbal frends" Zoran Avramović naveo je da je svuda prisutan problem infrastrukture, kao i nedostatka trenera stvaralaca koji bi radili sa mladima, odnosno problem nedostatka finansija.

Avramović je poručio da je veoma važno što je sa ovog okruglog stola potekla ideja o zajedničkoj omladinskoj ligi.

"Da li će to biti ideja da se napravi liga na području bivše države za uzrast do 19, odnosno 21 godine, ili ono što sam ja svojevremeno poslao i predložio UEFA - da napravimo četiri ili pet `Fudbal frends` turnira u regionu, gdje bi se finalni igrao u Foči, ponovo nam daje motiv da radimo na tome i da vidimo kako to možemo osmisliti", rekao je Avramović.

On je dodao da će se potruditi da za naredni "Fudbal frends", kako je to na okruglom stolu predložila legenda Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon, dovedu jednog poznatog trenera iz zapadne Evrope, koji bi trenerima klubova učesnika "Fudbal frends" turnira prenio iskustva iz svog rada.

Načelnik opštine Milan Vukadinović ocijenio je da bi omladinska regionalna liga predstavljala veliki iskorak u razvoju fudbala na ovim prostorima.

On je napomenuo da bi sve lokalne zajednice morale posvetiti više pažnje sportskoj infrastrukturi, te pružiti podršku klubovima u razvoju trenerskog kadra.

"Na trenerima je najveća odgovornost i najveći teret i zaista moramo da radimo na tome da dodatno podržimo trenerski kadar, kako bismo unaprijedili kvalitet mladih selekcija", rekao je Vukadinović.

