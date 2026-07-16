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"To su mentoli krezubi, što glume mangupe": Ognjen Vranješ izvrijeđao reprezentativce BiH 1

"To su mentoli krezubi, što glume mangupe": Ognjen Vranješ izvrijeđao reprezentativce BiH

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ žestoko je odgovorio na prozivke na društvenim mrežama.

Ognjen Vranješ Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je istorijski uspjeh plasmanom na Svjetsko prvenstvo, gdje su uspjeli da prođu grupu i obezbijede šesnaestinu finala, ali ih je sa svjetske smotre na kraju eliminisala selekcija SAD. Ponovo je u žižu javnosti došao nekadašnji reprezentativac "zmajeva" Ognjen Vranješ, koji je bijesan zbog prozivki na njegov račun.

Vranješ je prije nekoliko godina izjavio da se Bosna i Hercegovina "više nikada nigdje neće plasirati", a kada je to ova generacija uspjela, uslijedile su prozivke na društvenim mrežama. Vranješ je bio neumoljiv u jednom podkastu, gdje je žestoko izvrijeđao igrače koji su ga javno provocirali.

"Ja sam za tu Bosnu igrao deset godina, još dvije-tri godine za mladu reprezentaciju. Imam, dakle, 13 godina staža u reprezentaciji", rekao je Vranješ, a potom nastavio:

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"I sad vidim da me prozivaju. Ja sam prije šest godina dao izjavu da Bosna nikad nigdje neće otići. Ali to su mentoli krezubi, što glume mangupe. Otišli tamo, izbjeglice, dva lava, dva tigra ispred kuće i daju sebi za pravo da komentarišu mene. Međutim, oni su toliko maloumni da nisu razumjeli poentu onoga što sam hteo da kažem."

Kako je rekao, njegova izjava nije bila usmjerena protiv igrača, već ljudi koji su u tom momentu preuzeli funkcije u bosanskom fudbalu

"Tada su Savez preuzeli ljudi koji su došli i ja sam govorio zbog njih, a ne zbog igrača i države. Nije da ja ne bih volio da odemo. Ja sam prvi otišao sa reprezentacijom, ja sam izborio plasman i odigrao sve utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", objasnio je Vranješ.

Defanzivac je za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 38 utakmica, dok je dip "zmajeva" bio od 2010. godine, najpre u mlađim selekcijama.

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Tagovi

Ognjen Vranješ BiH zmajevi fudbal

Komentari 1

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Miki

Dečko je ozbiljan bolid. Pogotovo sa onom izjavom kako bi on i Livaja istukli cijelu Banjaluku, a znamo svi kako je cvilio i zvao Delu. Ima riječ koja ga opisuje i koja odgovara dijelu ženske anatomije, ali umanjenica...

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