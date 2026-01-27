Vlada Srpske povećala stipendije: Od naredne akademske godine 100 KM više

Vlada Republike Srpske odlučila je da od naredne akademske godine poveća budžet za više od milion KM za studentske stipendije na sva tri ciklusa, rekla je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Jelena Starčević.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Budžet je povećan sa 2.130.000 KM na 3.195.000 KM. To znači da će svaki student, njih 1.065, dobijati po 300 KM, za 100 KM više nego do sada. Nadamo se da će to olakšati studiranje", rekla je Starčevićeva, koja je prisustvovala svečanom prijemu na Univerzitetu u Banjaluci povodom Dana Republike i slave Svetog Save.

Starčevićeva je podsjetila da su studiranje i smještaj besplatni u Republici Srpskoj, a povećane su i stipendije koje se dodjeljuju iz Fonda "Dr Milan Jelić".

"Do sada je ukupan fond iznosio 750.000 KM, a od naredne akademske godine iznosiće 1.125.000 KM. Za studente u Republici Srpskoj iznos će sa 400 KM biti povećan na 600 KM. Za region će se povećati sa 500 KM na 700 KM. Za studente u inostranstvu umjesto 800 KM isplaćivaće se 900 KM", precizirala je Starčevićeva.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je danas veliki dan za ovu ustanovu, ali i cjelokupno obrazovanje, s obzirom na to da je organizovan prijem i povodom Svetog Save, ali i Dana Republike.

"Želim da čestitam školsku slavu svim članovima akademske zajednice. Čestitam i želim srećan rođendan Republici Srpskoj. Univerzitet u Banjaluci tradicionalno spaja ove dvije manifestacije", rekao je Gajanin.

Gajanin je istakao da će besjedu na svečanom prijemu u Studentskom kulturnom centru govoriti profesor Danijel Dojčinović sa Filološkog fakulteta.

"Radujem se što ću biti u prilici da slušam besjedu iz tog ugla našeg kolege sa Filološkog fakulteta", istakao je Gajanin.

(Srna)