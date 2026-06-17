Danas obustava na putu Banjaluka-Čađavica zbog bojevog gađanja na Manjači

Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača, danas se u periodu od 8.00 do 16.00 časova obustavlja saobraćaj na dionici Banjaluka-Čađavica.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, po suvim kolovozima, dok se na putevima na kojima se izvode radovi, saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije, saopštio je Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača od 8.00 do 16.00 časova biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banjaluka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj preusmjeravati pripadnici Policijske uprave Banjaluka.