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Danas obustava na putu Banjaluka-Čađavica zbog bojevog gađanja na Manjači

Danas obustava na putu Banjaluka-Čađavica zbog bojevog gađanja na Manjači

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača, danas se u periodu od 8.00 do 16.00 časova obustavlja saobraćaj na dionici Banjaluka-Čađavica.

Manjača Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, po suvim kolovozima, dok se na putevima na kojima se izvode radovi, saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije, saopštio je Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača od 8.00 do 16.00 časova biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banjaluka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj preusmjeravati pripadnici Policijske uprave Banjaluka.

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Tagovi

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