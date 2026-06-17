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Usvojen rebalans budžeta RS od 8,5 milijardi KM: Skraćen pripravnički staž i uvedena nova socijalna prava

Usvojen rebalans budžeta RS od 8,5 milijardi KM: Skraćen pripravnički staž i uvedena nova socijalna prava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za 2026. godinu u iznosu od 8,525 milijardi KM, kao i niz zakonskih rješenja kojima se skraćuje pripravnički staž i uvode nova prava za osobe sa invaliditetom i roditelje njegovatelje.

38. posebna.JPG Izvor: Narodna skupština RS

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas na 38. posebnoj sjednici Rebalans budžeta Republike Srpske za 2026. godinu u iznosu od 8,525 milijardi KM, što je za 1,116 milijardi KM više u odnosu na postojeći budžet.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, kao i Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu.

Narodna skupština usvojila je i izmjene Zakona o radu kojima se skraćuje trajanje pripravničkog staža. Prema novim rješenjima, pripravnički staž za lica sa završenom srednjom školom biće skraćen sa šest na tri mjeseca, dok će za lica sa završenim visokim obrazovanjem trajati šest mjeseci umjesto dosadašnjih godinu dana.

Usklađivanje sa ovim izmjenama izvršeno je i kroz devet drugih zakona koji se odnose na državne službenike, službenike i namještenike u jedinicama lokalne samouprave, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, muzejsku i bibliotekarsko-informacionu djelatnost, učenički standard i zdravstvenu zaštitu.

Poslanici su usvojili i Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uvode dva nova prava iz sistema socijalne zaštite.

Prvo se odnosi na pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu za osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70 do 100 odsto, s ciljem poboljšanja njihovog materijalnog položaja.

Drugo pravo predviđa poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom, namijenjen roditeljima čije je dijete navršilo 30 godina života.

Kako je obrazloženo, ova prava uvedena su kao dodatna finansijska podrška kategorijama stanovništva koje zbog specifičnih okolnosti imaju ograničene mogućnosti zapošljavanja i ostvarivanja prihoda.

Narodna skupština primila je k znanju i Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je Ustavni sud Republike Srpske usvojio 8. juna ove godine.

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Tagovi

NSRS njegovatelji zakon

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