Vukanović nakon nestanka struje u NSRS: Nemamo goriva za agregat, a planiramo 160 miliona za Elektroprivredu

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kritikovao je tokom skupštinske rasprave Prijedlog rebalansa budžeta vrijednog 8,525 milijardi KM, ocijenivši da se predloženo zaduženje prebacuje na buduće generacije, te dovodeći u pitanje efekte pojedinih izdvajanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović se u obraćanju osvrnuo i na nestanak električne energije u većem dijelu Banjaluke, koji je zahvatio i zgradu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nemamo ni kanister goriva da upalimo agregat, pa sam kupio dvije svijeće ako večeras zaglavimo ovdje, a u budžetu planirate 160 miliona KM za investicije u Elektroprivredu", rekao je Vukanović.

Veći dio Banjaluke danas je ostao bez struje nakon ispada oba transformatora u trafostanici „Banjaluka 3“, koja je u nadležnosti Elektroprenosa BiH.

Govoreći o rebalansu budžeta, Vukanović je ocijenio da nije slučajno što se on usvaja uoči predstojećih izbora. Kao primjer, naveo je povećanje subvencija za Željeznice Republike Srpske za 30 miliona KM, istovremeno podsjećajući na, kako tvrdi, posljedice prodaje Alumine po privredu Republike Srpske.

"Sve smo čuli o tome kako ćete se zadužiti, ali nismo čuli kako ćemo te dugove vratiti. Lako je uzeti kredit, ali će ga vraćati buduće generacije", poručio je Vukanović.