Vučinić: Rebalans je izborni, dug raste na gotovo 2,5 milijarde KM

Narodni poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske, vrijednog 8,525 milijardi KM, ocijenio je da se radi o, kako je naveo, "izbornom rebalansu" i da pojedini pokazatelji u dokumentu zabrinjavaj

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vučinić je istakao da je rebalansom predviđen rast budžetskih prihoda, ali i znatno veći rast rashoda, uz povećanja u gotovo svim sektorima.

"Čuli smo da dobijamo 15 odsto veći budžet, da sve živo raste, da su doprinosi veći za 75 miliona, indirektni porezi za 40 odsto, a neporeski dio za više od četiri miliona. Međutim, istovremeno imamo i 15 odsto veće budžetske rashode. Ovo je izborni rebalans jer su povećanja usmjerena na penzionere, plate i socijalna davanja", rekao je Vučinić.

On je naveo da su za penzionere predviđena dodatna sredstva od oko 66,6 miliona KM, uključujući jednokratnu pomoć, dok su lična primanja zaposlenih veća za 118 miliona KM. Povećanja su, kako je istakao, planirana i za boračke kategorije u iznosu od 38 miliona KM, Fond zdravstvenog osiguranja za 15 miliona KM te za školstvo za oko 60,7 miliona KM.

Vučinić je posebno upozorio na rast zaduženja, navodeći da garancije za dug rastu sa 900 miliona na 1,4 milijarde KM, dok se dugoročno zaduženje povećava sa 1,65 milijardi na gotovo 2,5 milijardi KM.

"A povećanje sredstava dobili su skoro svi budžetski korisnici. Ministarstvo saobraćaja i veza ima rast sa 15,5 na 54 miliona KM, subvencije za Željeznice su povećane na 40 miliona KM, a više novca ide i za aerodrome, Pošte, pravosuđe i centre za edukaciju", naveo je Vučinić.

Govoreći o standardu građana, Vučinić je istakao da rast plata ne prati rast cijena, navodeći da je potrošačka korpa za april iznosila 2.904 KM, dok je prosječna plata u Republici Srpskoj 1.653 KM.