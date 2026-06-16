logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavak sjednice u srijedu: NSRS razmotrila zakone o skraćenju pripravničkog staža

Nastavak sjednice u srijedu: NSRS razmotrila zakone o skraćenju pripravničkog staža

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je večeras set zakona kojim je propisano smanjenje trajanja pripravničkog staža.

38. posebna.JPG Izvor: Narodna skupština RS

Za radnike koji imaju srednju stručnu spremu propisano je da pripravnički staž bude tri umjesto sadašnjih šest mjeseci, a za visokoobrazovane šest mjeseci umjesto godinu.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu, Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

U setu zakona su Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Smanjenje pripravničkog staža propisano je i Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o učeničkom standardu, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o bibliotečko – informacionoj djelatnosti i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je današnje skupštinsko zasijedanje, a sjednica će biti nastavljena sutra razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u 10.00 časova. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ