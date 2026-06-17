Savjet ministara usvojio plan: BiH ove godine čisti 75 km² minski sumnjivih površina

U BiH je ove godine planirano deminiranje 75 kilometara kvadratnih, navodi se u planu deminiranja koji je danas usvojio Savjet ministara.

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Prema procjenama, pod minama se trenutno nalazi 774,69 kilometara kvadratnih, što je 1,51 odsto ukupne površine BiH.

Težište protivminskih akcija i dalje će biti ugrožene lokalne zajednice, a smanjenje rizika od mina i njihovog društveno-ekonomskog uticaja rješavaće se kroz integralni pristup protivminskim akcijama i konceptom "vraćanja površine formiranjem minskih sumnjivih područja".

Cilj je, kako navode, da se eliminiše rizik ili svede na prihvatljiv nivo kako bi se stvorili uslovi za korištenje određenih resursa, te omogućila obnova i održivi povratak.

(Srna)