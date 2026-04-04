U BiH očišćeno 10 miliona kvadrata zemljišta, ali mine i dalje vrebaju na 1,6 odsto teritorije

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, Delegacija EU u BiH saopštila je da se uprkos velikom napretku, oko 1,6 odsto teritorije BiH i dalje smatra minski sumnjivim.

Uprkos ostvarenom napretku u deminiranju, oko 1,6 odsto teritorije BiH i dalje se smatra sumnjivim na kontaminaciju minama, a EU putem projekta podrške oslobađanja zemljišta od mina na minski sumnjivim površinama, vrijednog 10 miliona evra bespovratnih sredstava, podržava operacije deminiranja u Ilijašu, Ključu, Tesliću, Hadžićima, Palama i Drvaru, saopšteno je danas iz Delegacije EU u BiH.

U saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina - 4. aprila navedeno je da je u ovih šest opština od avgusta prošle godine, od kada se sprovodi projekt, 10 miliona kvadratnih metara zemljišta očišćeno od mina čime se doprinosi bezbjednijem pristupu šumama, poljoprivrednom zemljištu i drugim prirodnim resursima koji su ključni za svakodnevni život i lokalni razvoj.

"Mine su i dalje jedan od najtežih problema naslijeđenih iz prošlosti, koje i dalje ugrožavaju živote i usporavaju lokalni razvoj u BiH. EU godinama podržava deminiranje, pomaže žrtvama mina i doprinosi izgradnji kapaciteta lokalnih vlasti", izjavio je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka.

On je dodao da pri tom nisu zaboravljeni demineri koji rizikuju živote obavljajući ove opasne zadatke, a kojima se podrška izražava putem obezbjeđivanja potrebne opreme za rad.

"Naš cilj ostaje BiH bez mina koja napreduje na svom putu ka članstvu u EU i nastavićemo podržavati taj cilj", poručio je Soreka.

EU je od kraja 1990-ih godina za deminiranje u BiH uložila više od 50 miliona evra bespovratnih sredstava, a ova podrška obuhvata operacije deminiranja, pomoć žrtvama mina, jačanje kapaciteta Centra za uklanjanje mina u BiH, podršku civilnoj zaštiti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i obuke i mentorstvo uz podršku EUFOR-a, navedeno je u saopštenju.