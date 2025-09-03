logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinje uklanjanje mina u Tesliću 1

Počinje uklanjanje mina u Tesliću

Autor Dragana Božić
1

U Tesliću danas počinje deminiranje površine od 1.886.451 metra kvadratnog, što bi trebalo da bude završeno do aprila naredne godine.

Počinje uklanjanje mina u Tesliću Izvor: Gradska uprava Teslić

Teslić je po okončanju ratnih dejstava pod minama imao osam miliona metara kvadratnih površine, od kojih je dosad očišćeno svega pet odsto, saopšteno je iz Gradske uprave Teslić.

Ovim deminiranjem obuhvaćeno je svega 20 odsto od ukupne površine pod minama u ovoj lokalnoj zajednici.

Prema planu za Vrela, čišćenje od mina biće vršeno na 15 kritičnih lokacija, a obuhvaćeni su Križ, Hercezi, Okrugli kamen, Miljevac, Klupe, Kumina kosa, Samarice, Krst, Kanatova kosa, Osmičino brdo, Paljevine, Leksin gaj, Jelečev gaj, Gojakovac i Simakići.

Gradonačelnik Milan Miličević danas je održao sastanak sa predstavnicima banjalučke Kancelarije Centra za uklanjanje mina u BiH i izvođačima radova koje finansira EU, te je tom prilikom istakao da će Gradska uprava pružiti neophodnu logističku podršku da bi projekat bio realizovan u predviđenim rokovima.

Šef Odsjeka civilne zaštite Teslića Dule Borić izjavio je da je problem mina i dalje velika prijetnja stanovništu s obzirom na to da je ova lokalna zajednica jedna od najzagađenijih u Republici Srpskoj. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

teslić mine deminiranje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Alo bona

Gdje ste do sada bili, baš ste ažurni

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ