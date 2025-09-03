Počinje uklanjanje mina u Tesliću

U Tesliću danas počinje deminiranje površine od 1.886.451 metra kvadratnog, što bi trebalo da bude završeno do aprila naredne godine.

Izvor: Gradska uprava Teslić

Teslić je po okončanju ratnih dejstava pod minama imao osam miliona metara kvadratnih površine, od kojih je dosad očišćeno svega pet odsto, saopšteno je iz Gradske uprave Teslić.

Ovim deminiranjem obuhvaćeno je svega 20 odsto od ukupne površine pod minama u ovoj lokalnoj zajednici.

Prema planu za Vrela, čišćenje od mina biće vršeno na 15 kritičnih lokacija, a obuhvaćeni su Križ, Hercezi, Okrugli kamen, Miljevac, Klupe, Kumina kosa, Samarice, Krst, Kanatova kosa, Osmičino brdo, Paljevine, Leksin gaj, Jelečev gaj, Gojakovac i Simakići.

Gradonačelnik Milan Miličević danas je održao sastanak sa predstavnicima banjalučke Kancelarije Centra za uklanjanje mina u BiH i izvođačima radova koje finansira EU, te je tom prilikom istakao da će Gradska uprava pružiti neophodnu logističku podršku da bi projekat bio realizovan u predviđenim rokovima.

Šef Odsjeka civilne zaštite Teslića Dule Borić izjavio je da je problem mina i dalje velika prijetnja stanovništu s obzirom na to da je ova lokalna zajednica jedna od najzagađenijih u Republici Srpskoj.

(Srna)