Potresne riječi majke mladića koji je poginuo u minskom polju kod Doboja: On mi je bio sve 2

Autor Dragana Božić
2

Velika tragedija potresla je u subotu naselje Hodžići kod Doboja, gdje je poginuo mladić Mehmed Hasanamidžić (19).

Potresne riječi majke mladića koji je poginuo u minskom polju kod Doboja Izvor: Avaz.ba

Nesrećni mladić je, kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, stradao od protivpješadijske mine. On je vraćao pet koza koje su bile zalutale u minsko polje.

Oglasila se i Mehmedova majka, potresena i u suzama. Ne zna, kaže, je li više slomljena tugom ili neimaštinom.

“On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru hljeba. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao je da ih vrati. I tu je nešto puklo. Kažu, nema više tvog Mehe. Nisu ga iznijeli. Raznijelo ga svega. Ništa od njega. Da je barem invalid ostao da ga gledam”, kaže majka stradalog Mehmeda Ferida Hasanamidžić, piše Avaz.

Mehmed je pohađao lokalnu osnovnu školu, a poslije je završio saobraćajnu u školskom centru Doboj Istoku.

“Divno dijete koje je živjelo u jako teškim uslovima, skromno. Takav je i bio. A, uvijek osmijeh na licu. I eto na žalost. Život mu je stvrno bio težak, a opet tako prekratak”, kroz suze priča bivša Mehmedova nastavnica Senada Džanić.

“Evo vidite gdje su minska polja. Niko da se pobrine. Nije to godina ni dvije, već trideset. Šta reći”, pita se Mehmedov stric Mehmedalija Hasanamidžić.

I otac stradalog mladića Mehmeda, Mihret, prije nekoliko godina je teško povrijeđen u minskom polju, a kasnije je preminuo.

(Mondo)

Doboj mine tragedija

Jaaa

Eeh, sirotinjo, i bogu si teška. Laka ti zemlja dijete

Brko

Nek mu je laka crna zemlja, počivao u miru. Ni kriv ni dužan. Pa vi ratujte zbog vjere ili nacije, naša djeca sve to plate. Neće djeca političara, ini studiraju u Moskvi ili Londonu, nego običnog naroda djeca koja čuvaju koze.

