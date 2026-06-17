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Prijedorčanka pretukla dvoje ljudi, jedna osoba hitno prebačena na UKC Srpske: U Dubici poginuo vozač traktora

Prijedorčanka pretukla dvoje ljudi, jedna osoba hitno prebačena na UKC Srpske: U Dubici poginuo vozač traktora

Autor Haris Krhalić
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Policija u Prijedoru uhapsila je ženu M.M. koja je fizički napala dvoje ljudi i jednom nanijela teške povrede zbog kojih je prebačen u UKC.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Službenici Policijske uprave Prijedor uhapsili su sugrađanku M.M. zbog sumnje da je počinila više teških krivičnih djela, uključujući nanošenje teških tjelesnih povreda, porodično nasilje i omogućavanje uživanja droga.

Kako je saopšteno iz policije, hapšenje je izvršeno juče, 16. juna 2026. godi‌ne, nakon što je zaprimljena prijava o brutalnom fizičkom napadu.

Jedno lice teško povrijeđeno

Prema zvaničnim informacijama, osumnjičena M.M. je fizički napala dvije osobe. Tom prilikom, jednom licu iz Prijedora nanijela je teške tjelesne povrede.

"Zbog težine zadobijenih povreda, povrijeđeno lice je hitno prevezeno u Univerzitetsko-klinički centar (UKC) Republike Srpske u Banjaluci na dalje liječenje", navodi se u saopštenju.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Osumnjičena Prijedorčanka se, pored teških povreda, tereti i za krivična djela "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici", kao i "Omogućavanje uživanja opojnih droga". Ona će u toku dana, uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predata u dalju nadležnost postupajućem tužiocu.

Poginuo vozač traktora

Policijskoj upravi Prijedor je 16.06.2026. godine oko 17.50 časova prijavljeno da je na nekategorisanom putu u mjestu Donja Slabinja, opština Kozarska Dubica, došlo do prevrtanja traktora i da je tom prilikom smrtno stradalo jedno lice.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao vozač traktora M.M. iz Kozarske Dubice.

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