Uhapšeni u akciji "Vatrogasac" sprovedeni u tužilaštvo (VIDEO)

Trojica iz Prijedora uhapšena zbog trgovine oružjem u akciji kodnog naziva "Vatrogasac" sprovedena su u Republičko javno tužilaštvo, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Nakon ispitivanja tužilac će odlučiti da li će ići sa prijedlogom za određivanje mjere pritvora, naveli su iz Republičkog javnog tužilaštva.

Riječ je o osobama čiji su inicijali G.LJ, D.M. i M.G.

Pretresima stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica pronađena je veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije, saopšteno je juče iz MUP-a Republike Srpske.

Iz MUP-a navode da je tokom višemjesečne istrage Uprave kriminalističke policije, utvrđeno da G.LJ, inače policijski službenik, učestvuje sa licima D.M. i M.G. u nelegalnoj prodaji zabranjenog vatrenog oružja.

Ovaj policiji službenik je suspendovan i protiv njega će biti sproveden disciplinski postupak.

U akciji "Vatrogasac" učestvovali su i pripadnici Žandarmerije i Policijske uprave Prijedor.

Iz MUP-a Srpske navode da ostaju posvećeni borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprotstavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju na ovaj način policijska ovlaštenja.

Srna nezvanično saznaje da su uhapšeni šef Vatrogasnog društva u Oštroj Luci Dejan Mastikosa, policijski službenik Gojko Ljepoja i Milan Gnjatović.