Ivan Begić kandidat za predsjednika Republike Srpske

Njegovu kandidaturu predložio je SDP BiH.

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Ivan Begić kandidat je za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, saznaje ATV.

Njegovu kandidaturu predložio je SDP BiH, a on je danas predao prijavu.

Begić je bio kandidat za predsjednika i 2022. godine, ali je funkciju potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda dobio Davor Pranjić koji je imao stotinjak glasova više.

Kako ATV saznaje, Begić će napustiti rad u medijima. Nakon izlaska iz politike 2021. godine osnovao i vodio medijsku kuću TokTV.