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"Bolest ne bira godine": Udruženja traže ukidanje starosne granice za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu

"Bolest ne bira godine": Udruženja traže ukidanje starosne granice za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Traži se pravo na ličnu invalidninu i za osobe kod kojih je invaliditet nastao nakon 18. godine

Udruženja traže ukidanje starosne granice za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom iz istočne Hercegovine razgovarali su danas sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem o izmjenama zakona koji se tiče ličnih invalidnina, odnosno da to pravo ostvare i osobe kod kojih je invaliditet nastao nakon 18. godine.
Šeranić je rekao da se naredne godine planira novi zakon i da su danas sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom razgovarali o tome kakvi bi kriterijumi trebalo da budu.

Naveo je da u Republici Srpskoj sada ima oko 7.700 lica koji primaju naknadnu za invaliditet nastao do 18. godine.

Šeranić je pojasnio da su razgovarali o tome kako da se napravi pravdenija raspodjela invalidnina i kada je riječ o licima od 18 do 30 godina, kao i o licima od 30 do 65 godine.

Predsjednik Saveza oboljelih od mulitiple skleroze Republike Srpske Branimir Tamindžija izjavio je da su od kako je izašao novi zakon 2018. godine tražili da bude proširen, odnosno da bude obuhvaćen veći dio populacije.

"Tvrdili smo da je to diskriminacijski Zakon i da treba da obuhvati do radno sposobnih godina, do 65. godine populacije. Međutim, Ustavni sud je odlučio da taj zakon nije diskriminacijski i nismo imali pravo žalbe", naveo je Tamindžija.

On je rekao da, osim Saveza oboljelih od mulitiple skleroze, i drugi savezi i udruženja žele da se uključe u rješavanje ovog problema i da sredstva za osobe sa invaliditetom ravnomjerno rasporede.

Tamindžija je naveo da u Srpskoj ima više od 2.600 oboljelih od mulitiple skleroze u Republici Srpskoj.

"Nažalost, naša bolest počinje od 18. do 45. godine i vrlo mali broj oboljelih prima ličnu invalidninu, ali, nažalost, ima i djece od 11 godina kojima je dijagnostifikovana mulitpla skleroza", rekao je Tamindžija.

Predstavnik Saveza paraplegičara iz Trebinja Dušan Galić rekao je da je invaliditet stekao sa nepunih 19 godina, od posljedica saobraćajne nesreće, te da traže pravo na ličnu invalidinu.

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