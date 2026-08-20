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Kraj potrage u Zagrebu: Policajac mu kupio burek, a zatvorenik iskoristio trenutak i nestao!

Kraj potrage u Zagrebu: Policajac mu kupio burek, a zatvorenik iskoristio trenutak i nestao!

Autor Dušan Volaš Izvor jutarnji list
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Uhapšen hrvatski bjegunac Ž.B. koji je pobjegao nakon ročišta na putu ka zatvoru u Velikoj Gorici.

Kraj potrage u Zagrebu: Policajac mu kupio burek, a zatvorenik iskoristio trenutak i nestao! Izvor: PU Zagreb

Hrvatska policija sinoć je locirala i uhapsila Ž.B. (47) koji je u utorak 18. avgusta pobjegao iz zatvora u Velikoj Gorici u Hrvatskoj, saznaje "Jutarnji list". On je na slobodi nakon bjekstva bio oko 30-ak sati.

Uhapšen je u naselju Jarun u Zagrebu, prestonici Hrvatske. Zasad nije poznato kako je stigao od Velike Gorice do Zagreba, kao i gdje je proveo prethodnu noć.

Njemu je u utorak 18. avgusta određen istražni zatvor zbog čega će odmah biti prebačen u zatvor Zagreb u Remetincu. Tamo će biti narednih 30 dana koliko mu je određen pritvor.

Kako je Ž.B. pobjegao?

On je, kako navodi pomenuti hrvatski portal, bio pod nadzorom jednog policajca od 10 časova pa sve do 14.15 časova u utorak 18. avgusta, na dan kada mu je i određen istražni zatvor. Dok je čekao ročište, policajac je na svoju inicijativu odlučio da ode do prodavnice preko puta i da mu donese nešto za jelo.

Ostavio ga je zaključanog i vezanog u marici da bi mu kupio burek i jogurt. To je čak platio svojim novcem što nije rijetkost u Hrvatskoj.

Kada je završeno ročište na kom mu je saopšteno da se vraća u zatvor nakon odležane četiri godine i osam mjeseci zbog više krivičnih djela, isti policajac ga je vodio nazad do marice. U jednom trenutku ga je na kratko pustio i on je iskoristio taj trenutak da pobjegne.

Policajac je odmah potrčao za njim, ali je naleteo automobil koji je umalo udario policajca što ga je omelo u jurnjavi. Nakon toga se izgubio svaki trag bjeguncu sve do sinoć kada je uhapšen u Zagrebu.

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Tagovi

Zagreb bjegunac potraga zatvorenik

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