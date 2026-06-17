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"Stabilno je, ali je sav razbijen": Majka povrijeđenog dječaka otkrila detalje nesreće kod Mladenovca

"Stabilno je, ali je sav razbijen": Majka povrijeđenog dječaka otkrila detalje nesreće kod Mladenovca

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dvanaestogodišnji D. S. teško je povrijeđen nakon što se na njega srušila metalna konstrukcija autobuskog stajališta u Mladenovcu. Dječak je hitno prevezen u Beograd, a prema riječima njegove majke, nalazi se u stabilnom stanju uprkos ozbiljnim povredama.

Majka povrijeđenog dječaka otkrila detalje nesreće kod Mladenovca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvanaestogodišnji dječak D. S. iz sela Pružatovac teško je povrijeđen sinoć u Mladenovcu kada se na njega srušila metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Do teške nesreće došlo je oko 23.30 časova, nakon čega je povrijeđeni maloljetnik hitno zbrinut u dječju kliniku u Beogradu.

Majka povrijeđenog D. S. potvrdila jel da je dječak trenutno stabilno, ali da ima ozbiljne povrede.

"Stabilno je i van životne opasnosti, slomljena mu je ključna kost i sav je razbijen. Tražili su snimak iz prodavnice, pa ćemo da vidimo šta se tačno dogodilo", ispričala je majka dječaka.

"Biće valjda dobro... Ja sam samo baka... On je na intenzivnoj njezi, sada se čeka konzilijum ljekara“, kratko je dodala baka dječaka.

Konstrukcija skroz iščupana iz tla

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada se dvanaestogodišnji D. S. okačio o gornji dio metalne strukture. Konstrukcija je pod njegovom težinom popustila, bukvalno se iščupala iz ležišta i pala direktno na dijete. Na mjestu nesreće sinoć se okupio veliki broj uznemirenih građana.

"Sve se desilo u sekundi. Dječak se uhvatio za konstrukciju, vjerovatno u igri, i u sljedećem trenutku se sve srušilo zajedno sa njim. Prizor je bio strašan", ispričali su očevici.

Snimci kamera otkrivaju istinu

Na licu mjesta policija obavlja detaljan uviđaj. Ključni dio istrage biće snimci sa sigurnosnih kamera sa obližnje prodavnice, koje su nadležni organi već zatražili.

Video-zapis bi trebalo da u potpunosti rasvjetli sve okolnosti ove nesreće i pokaže da li je sama konstrukcija stajališta bila adekvatno obezbijeđena, betonirana i montirana po propisima.

(Telegraf/MONDO)

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Srbija Mladenovac

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