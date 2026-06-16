NIS se oglasio o produžetku licence: Evo šta znači nova dozvola OFAC-a

NIS se oglasio o produžetku licence do 1. jula.
Naftna industrija Srbije (NIS) oglasila se saopštenjem o produženoj licenci do 1. jula. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je danas novu, posebnu licencu NIS-u.
"Ministarstvo finansija SAD izdalo je danas novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja. Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad što je od velikog značaja za energetsku stabilnost Republike Srbije", navodi se u saopštenju.
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(Mondo.rs)