NIS se oglasio o produžetku licence: Evo šta znači nova dozvola OFAC-a

NIS se oglasio o produžetku licence do 1. jula.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naftna industrija Srbije (NIS) oglasila se saopštenjem o produženoj licenci do 1. jula. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je danas novu, posebnu licencu NIS-u.

"Ministarstvo finansija SAD izdalo je danas novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja. Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad što je od velikog značaja za energetsku stabilnost Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)