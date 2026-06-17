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Dodik: "Aktivno se pripremamo za izbore, zna se ko su naši pojedinačni kandidati" 1

Dodik: "Aktivno se pripremamo za izbore, zna se ko su naši pojedinačni kandidati"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Banjaluci da se stranka aktivno priprema za izbore i da je pobjeda neupitna.

milorad dodik pres konferencija Izvor: Srna/Darko Šavija

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da se ova politička partija aktivno priprema za izbore na kojima će pobijediti.

"U SNSD-u nema nervoze, za razliku od onih drugih. Od 24. juna do 6. jula je predviđeno prijavljivanje kandidata, a zna se ko su naši pojedinačni kandidati. Sa koalicionim partnerima smo uredili odnose i biće podržani kandidati SNSD-a", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je istakao da opozicija govori o nekim izbornim procentima, ali da se SNSD bavi politikom kao borbom, a ne kao političkom eliminacijom.

"Pripisavali su mi kako sam devastirao političke partije. Nikada nisam htio da uništim SDS. Ne bavimo se njima, jer se oni dovoljno bave nama da ne mogu riješiti unutrašnje probleme", dodao je Dodik.

On kaže da SNSD nema želje da govori ko je prihvatljiv od protivkandidata.

"SNSD će pobijediti na izborima. Narod kaže SNSD, njegovi kandidati i naša lista. Radimo i na mđunarodnom planu, održavamo kontakte što je veoma bitno", rekao je Dodik.

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Tagovi

Milorad Dodik SNSD Izbori 2026

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