"Ciljevi su postignuti i svi objekti su pogođeni": Rusija lansirala Orešnik

Rusija potvrdila da je Orešnikom gađala Ukrajinu.

Izvor: X/ҐРУНT

Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini. Ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

