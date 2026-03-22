Užas u Rimu: Srušila se stambena zgrada, svemu prethodila snažna eksplozija (Foto)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
U snažnoj eksploziji plina u Rimu srušile su se tri zgrade. Dvije osobe su teško povrijeđene, dok je oko 70 ljudi evakuisano.

Užas u Rimu: Srušila se stambena zgrada, svemu prethodila snažna eksplozija (Foto) Izvor: Twitter-@Infofatti

Stravična eksplozija plinske boce (GPL) izazvala je rušenje tri stambena objekta u rimskom naselju Piana del Sole (područje Ponte Galerija), u ulici Via Tavanjasko. Incident se dogodio u južnom dijelu Rima, u neposrednoj blizini auto-puta Rim–Fiumičino i tržnog centra Parco Leonardo.

Ključne informacije sa terena:

  • Žrtve: Prema prvim izveštajima, dvije osobe su teško povrijeđene, a spasioci su tragali za povrijeđenima među ruševinama.
  • Evakuacija: Oko sedamdeset ljudi je ostalo bez krova nad glavom i trenutno se nalazi na ulici.
  • Materijalna šteta: Pored potpuno uništenih objekata, silina detonacije oštetila je i brojne automobile parkirane u blizini.
  • Intervencija: Na licu mjesta se nalazi veliki broj vatrogasnih ekipa i policije koji obezbjeđuju lokaciju i raščišćavaju teren.

Uzrok nesreće je, prema potvrđenim informacijama, eksplozija boce sa tečnim naftnim gasom koja je dovela do lančanog urušavanja objekata.

Podsjetimo, u eksploziji koja se danas dogodila u Istanbulu, srušile su se dvije zgrade.

