Loš predznak? Pakistanski ministar pao uoči pregovora o završetku rata sa Iranom

Pakistanski ministar Išak Dar pao je tokom pregovora o završetku rata sa Iranom, dok su lideri iz regiona razgovarali o krizi na Bliskom istoku.

Izvor: ABN news/printscreen

U pakistanskoj prestonici Islamabadu sinoć su počeli dvodnevni pregovori o pronalaženju načina za završetak rata između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Riječ je o četvorostranim konsultacijama sa liderima Saudijske Arabije, Egipta i Turske, izvijestila je novinska agencija PTI.

Pakistanski zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Išak Dar pao je u Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje dok je u nedjelju pozdravljao ministre spoljnih poslova koji su bili u Islamabadu kako bi razgovarali o krizi na Bliskom istoku.

Incident je snimljen kamerom, a prikazuje Dara kako se sapliće dok prilazi da pozdravi ministra, piše Hindustan Times.

Nakon četvorostranih konsultacija ministar Dar je takođe informisao gostujuće zvaničnike o izgledima za potencijalne razgovore između SAD-a i Irana u Islamabadu.

"Ministri spoljnih poslova u poseti izrazili su punu podršku ovoj inicijativi", rekao je. Takođe je kazao kako su ministri spoljnih poslova "ponovo potvrdili jedinstvo u obuzdavanju situacije i smanjenju rizika od vojne eskalacije".

Na sastanku su učestvovali egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i njihov saudijski kolega, princ Faisal bin Farhan Al Saud.

O Ormuskom moreuzu

Sastanak se takođe fokusirao na predloge za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, izvijestio je Reuters. Iran je efektivno blokirao pristup ovom ključnom pomorskom prolazu od početka napada 28. februara.

Nakon razgovora u nedjelju, Pakistan je izjavio da bi mu bila čast da bude domaćin "značajnih razgovora između SAD-a i Irana u narednim danima za trajno rješenje".

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp navodno nije govorio o mogućim pregovorima sa Pakistanom, ali je u nedjelju uveče rekao da Vašington razgovara sa Iranom i da "ti pregovori idu izuzetno dobro".

Islamabad se pojavio kao posrednik, sa relativno dobrim odnosima i sa Vašingtonom i sa Teheranom, nakon onoga što su pakistanski zvaničnici nazvali nedeljama tihe diplomatije.

(MONDO)