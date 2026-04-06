Ubijen šef iranske obavještajne službe? Oglasili se zvaničnici, optužuju se SAD i Izrael

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Šef obavještajne službe iranske Revolucionarne garde Madžid Hademi ubijen je jutros. Teheran za ovaj napad optužuje Izrael i SAD, dok izraelska vojska navodi da ispituje izvještaje.

Ubijen šef iranske obavještajne službe Izvor: X/@IAFsite/Printscreen

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je, prema navodima iranskih medija, da je ubijen njihov šef obavještajne službe Madžid Hademi, prenosi BBC. 

U saopštenju se navodi da je ubijen jutros, a za ovaj ciljani napad optužuju se Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Zatražen je komentar od Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), odakle je poručeno da će "ispitati" ove izvještaje.

Hademi je na ovoj poziciji zamijenio Mohameda Kazemija, koji je takođe stridao u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine, tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela.

U februaru, nakon smrtonosnih antivladinih protesta u januaru, Hademi je optužio američkog predsjednika Donalda Trampa da podstiče ono što su iranski zvaničnici nazvali strategijom "režiranih ubistava", čiji je cilj bio povećanje broja žrtava kako bi se opravdala strana vojna intervencija.

Hademi je tada tvrdio da je više od 10 stranih obavještajnih službi, uključujući izraelsku obavještajnu jedinicu za sajber ratovanje 8200, imalo ulogu u protestima koji su zahvatili Iran. Prema navodima Novinske agencije aktivista za ljudska prava (HRANA), čije je sjedište u SAD, u januarskom gušenju protesta ubijeno je najmanje 7.000 ljudi.

