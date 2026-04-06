"Svi elementi moraju biti dogovoreni danas": Iran i SAD dobili prijedlog plana za kraj rata, poznati detalji

Iran i SAD dobili prijedlog za primirje u dvije faze.

Iran i SAD dobili su prijedlog plana za okončanje rata koji predviđa primirje u dvije faze, rekao je izvor upoznat s pregovorima za Rojters.

Plan uključuje trenutni prekid vatre, nakon čega bi usljedio konačni dogovor o završetku sukoba.

"Svi elementi moraju biti dogovoreni danas", rekao je izvor, dodajući da bi početni dogovor bio formalizovan kao memorandum o razumjevanju, elektronski potvrđen preko Pakistana, koji je jedini komunikacioni kanal između strana.

Primirje odmah, dogovor u roku od nekoliko nedelja

Prema prijedlogu, odmah bi se uveo prekid vatre, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Nakon toga bi usljedilo razdoblje od 15 do 20 dana za postizanje šireg sporazuma. Plan, koji se nezvanično naziva "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za upravljanje tjesnacem, dok bi završni pregovori trebalo da budu održani u Islamabadu.

Iran bi odustao od nuklearnog programa, SAD ublažio sankcije

Konačni dogovor, prema izvoru, trebao bi uključivati obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, u zamjenu za ublažavanje sankcija i odmrzavanje imovine.

Prijedlog dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zapretio napadima na ključnu infrastrukturu u Iranu i poručio da će "raznijeti cijelu zemlju" ako Iran ne otvori Ormuski moreuz do zadanog roka.