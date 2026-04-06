"Posljediće će biti po ljude i okolinu": Pogođena nuklearna elektrana u Iranu četvrti put

Napadi u blizini nuklearne elektrane Bušer predstavljaju opasnost za sigurnost, upozorava IAEA, ističući mogućnost teških posljedica po ljude i okolinu.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) upozorila je da napadi u blizini nuklearne elektrane Bušer u Iranu predstavljaju ozbiljnu prijetnju nuklearnoj sigurnosti

Elektrana na jugu zemlje, opremljena reaktorom snage 1000 megavata, pogođena je četiri puta od početka rata između SAD-a, Izraela i Irana.

"Stvarna opasnost od nuklearne nesreće"

Direktor IAEA-e Rafael Grosi upozorio je da bi napadi mogli imati teške posljedice.

"Napadi u blizini ovog područja mogu uzrokovati ozbiljnu radiološku nesreću s posljedicama za ljude i okolinu u Iranu i šire", rekao je.

Dodao je da je jedan od napada pogodio područje svega 75 metara od obima elektrane.

"Nuklearna postrojenja i njihova okolina nikada ne smiju biti meta napada", poručio je Grosi, prenosi Index.