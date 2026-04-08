"Ili prekid vatre ili nastavak rata": Iranski ministar upozorava Donalda Trampa

Iranski ministar spoljnih poslova upozorio Sjedinjene Države da poštuju prekid vatre.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia/EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči komentarisao je prekid vatre u ratu na Bliskom istoku. On je upozorio Sjedinjene Američke Države da moraju da izaberu između nastavka rata sa Izraelom ili na pravi prekid vatre, prenosi britanski list "Gardijan".

"Uslovi za prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Država su jasni i eksplicitni: Sjedinjene Države moraju da izaberu između prekida vatre ili nastavka rata sa Izraelom protiv Irana.

Planeta svedoiči ubistvima u Libanu. Sada je lopta u dvorištu Sjedinjenih Država, mišljenje svjetske javnosti je takvo da posmatraju da li će ova država ispuniti svoje obaveze", naveo je Abagči.

On je u svojoj objavi na društvenim mrežama objavio i fotografiju na kojoj se vidi objava premijera Pakistana Šehbaza Šarifa kada je tokom noći utorka na sredu proglasio obostrani prekid vatre. Time je aludirao da je postignut obostrani prekid vatre zbog čega sada javno apeluje na Sjedinjene Država da poštuju to, odnosno da se odluče.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedjeljni prekid vatre.