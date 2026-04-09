Ormuski moreuz je postao iranska "naplatna rampa": Evo koliko košta prolaz

Manje od dva sata pijre isteka ultimatuma Teheranu da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa novim napadima, predsjednik SAD Donald Tramp objavio je dvonedjeljno primirje sa Iranom, uz tvrdnju da je riječ o „potpunoj pobjedi“.

Prema dogovoru, Amerika obustavlja napade na 14 dana, dok Iran prekida vojne aktivnosti i omogućava bezbjedan prolaz kroz Ormuski moreuz, uz koordinaciju svojih snaga i određena „tehnička ograničenja“. Izrael, na čelu sa Benjaminom Netanjahuom, takođe će pauzirati napade na Iran, ali ne i sukobe sa Hezbolahom.

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbjednost potvrdio je primirje, nazivajući ga „velikom pobjedom“ i tvrdeći da su SAD prihvatile okvir plana od deset tačaka. Taj plan predviđa širi prekid sukoba u regionu, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine, uz obavezu Teherana da neće razvijati nuklearno oružje. Zauzvrat, moreuz bi bio otvoren uz nadzor Irana, a sporazum bi trebalo da potvrdi Savet bezbjednosti UN.

Pregovori o konačnom dogovoru trebalo bi da počnu 10. aprila u Islamabadu. Ipak, ostaje nejasno kako će se plovidba odvijati u praksi, posebno jer je moreuz na najužem dijelu širok svega 34 kilometra, a SAD su najavile da će „pomagati“ u upravljanju saobraćajem.

Dodatnu neizvijesnost unosi mogućnost uvođenja tranzitnih taksi. Prema iranskim izvorima, Teheran i Oman razmatraju naplatu prolaza kroz moreuz tokom primirja. Još od sredine marta, iranske snage već naplaćuju „bezbjedan prolaz“, a prema navodima agencija, cijena je dostizala i oko 2 miliona dolara po brodu.

Kroz Ormuski moreuz prolazi oko petine svjetske nafte, a trenutno je oko 1.000 brodova zaglavljeno u Persijskom zalivu, čekajući normalizaciju saobraćaja. Vlasnici brodova i osiguravači ostaju oprezni i najavljuju postepen povratak plovidbe, dok analitičari upozoravaju da će povjerenje biti ključno za stabilizaciju.

Objava primirja oborila je cijenu nafte ispod 100 dolara po barelu, ali ona i dalje ostaje znatno viša nego prije izbijanja sukoba. Uprkos optimizmu, duboko nepovjerenje između Vašingtona i Teherana i dalje ostavlja prostor za novu eskalaciju.

Prva dva broda prošla kroz Ormuski moreuz

Dva broda su prošla kroz Ormuski moreuz nakon što je Iran pristao da ponovo otvorio taj strateški važan plovni put kao dio sporazuma o primirju, objavila je danas MarineTraffic organizacija koja pruža informacije o kretanju brodova i trenutnoj lokaciji brodova u lukama i pristaništima.

Kako je objavljeno na mreži Iks, prvi su kroz moreuz prošli grčki i liberijski brod.

"Grčki teretni brod NJ Earth prošao je kroz moreuz u 08.44 UTC, dok je Daytona Beach, pod liberijskom zastavom , prošao ranije u 06.59 UTC, ubrzo nakon što je napustio Bandar Abas u 05.28 UTC", navodi se u objavi.

Prolaz kroz moreuz je bio otežan zbog sukoba SAD i Izraela sa Iranom, a prema podacima Blumberga, na prolaz čeka oko 800 brodova.