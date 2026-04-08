Tramp je otkrio plan o kraju rata: "Uzimamo zakopanu nuklearnu prašinu"

Predsjednik Amerike Donald Tramp rekao je da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma, uslov na koji je Teheran ranije odbio da pristane, i da će SAD pomoći u „iskopavanju“ obogaćenog uranijuma zakopanog nakon prošlogodišnjih napada.
Dodao je da je Iran već prihvatio mnoge uslove njegovog plana prekida vatre od 15 tačaka, koji je predstavio prije nekoliko nedjelja.
„Iran je prošao kroz veoma produktivnu promjenu režima“
U objavi na svojoj platformi Truth Social, napisao je:
„Sjedinjene Države će tijesno sarađivati sa Iranom, za koji smo utvrdili da je prošao kroz ono što će biti veoma produktivna promjena režima! Neće biti obogaćivanja uranijuma, a Amerika će, u saradnji sa Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu nuklearnu „prašinu“ (bombarderi B-2).
Sada je, i bio je, pod veoma preciznim satelitskim nadzorom (Svemirske snage!). Ništa nije dirnuto od dana napada. Razgovaraćemo, i već razgovaramo, o tarifama i ublažavanju sankcija sa Iranom. Mnoge od 15 tačaka su već dogovorene. Hvala vam na pažnji.“
Prijetnja carinama
U kasnijoj izjavi, rekao je da će svaka zemlja koja snabdijeva Iran oružjem biti pogođena carinama od 50% na svu robu izvezenu u SAD, „sa trenutnim dejstvom“.
Napisao je: „Svaka zemlja koja snabdijeva oružjem Iran odmah će se suočiti sa carinom od 50% na svu robu koju prodaje Sjedinjenim Državama, sa trenutnim dejstvom. Neće biti izuzeća ili odricanja!“
