Poznat datum početka pregovora između SAD-a i Irana

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Iranski Vrhovni savjet potvrdio je početak pregovora sa SAD u petak u Islamabadu. Iako je na snazi dvonedjeljno primirje, Teheran ima 10 uslova i poručuje da im "ruke ostaju na okidaču".

Datum pregovora Irana i SAD-a Izvor: Shutterstock/wannasak saetia/Dora Ubaldina/Serhii Yushkov/FotoField/YousufDean

Iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost objavio je rano danas da će pregovori sa američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana, te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dvije strane.

U saopštenju je savjet naveo da je Iran pristao na početak pregovora u periodu od dvije nedjelje nakon što, kako je opisano, postigne svoje ciljeve na bojnom polju.

Naglašeno je da taj potez ne znači da je rat završen, uz dodatak da svaki konačni prekid neprijateljstava zavisi od ispunjenja iranskih uslova i finalizacije detalja onoga što je opisano kao "pobjeda".

Deset iranskih uslova

U saopštenju se navodi da je Iran iznio prijedlog od deset tačaka koji uključuje garancije protiv budućih napada, ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija, naknadu štete, povlačenje američkih snaga iz regiona i aranžmane u vezi sa Ormuskim moreuzom.

Dodali su da će bezbjedan prolaz kroz ovaj strateški plovni put biti osiguran tokom dvije nedjelje kroz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama, u okviru koji zadržava iransku kontrolu nad tranzitom.

Savjet je saopštio da će pregovori početi sljedećeg petka u Islamabadu i da se mogu produžiti uz obostrani dogovor.

"Ruke ostaju na okidaču"

Naglašeno je da se razgovori vode sa "potpunim nepovjerenjem" prema američkoj strani i upozoreno je da iranske snage ostaju spremne da odgovore na bilo kakva kršenja dogovora, uz poruku da "ruke ostaju na okidaču".

U saopštenju se poziva na očuvanje nacionalnog jedinstva tokom razgovora, a sami pregovori se opisuju kao nastavak dešavanja na bojnom polju.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da će Vašington obustaviti napade na Iran na dvije nedjelje, opisujući to kao "obostrano primirje" vezano za pregovore i uslove u vezi sa Ormuskim moreuzom.

