Tramp se oglasio uoči početka pregovora sa Iranom

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Tramp se oglasio o pregovorima sa Iranom.

Tramp o pregovorima sa Iranom Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za "NBC News" izjavio da je vrlo optimističan po pitanju mirovnog sporazuma sa Iranom. Pregovori su najavljeni za petak 10. aprila u Islamabadu u Pakistanu, a američku delegaciju će ipak predvoditi američki potpredsjednik Džejms Di Vens iako je Tramp govorio da on možda neće biti dio delegacije iz bezbjednosnih razloga.

"Lideri Irana razgovaraju drugačije kada ste na sastanku sa njim u odnosu na ono što saopšte javnosti. Mnogo su razumniji.

Pristali su na sve stvari na koje su morali. Zapamtite, oni su osvojeni - nemaju vojsku, a ako ne prihvate dogovor, biće to vrlo bolno za njih", rekao je američki predsjednik.

Od srijede 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je od početka na "staklenim nogama" zbog izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas najavio početak pregovora kako bi se smirile tenzije na Bliskom istoku.

