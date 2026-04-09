NATO ulazi u rat na Bliskom istoku? Generalni sekretar spomenuo i Ormuski moreuz

Generalni sekretar NATO pakta najavio pomoć oko Ormuskog moreuza.

Generalni sekretar NATO pakta Mark Rute obratio se predstavnicima medija dan nakon sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom sa kojim je razgovarao o brojnim temama sa posebnim osvrtom na rat na Bliskom istoku. Rute je najavio odlučniju reakciju NATO saveza zbog situacije na Bliskom istoku, prije svega Ormuskog moreuza.

"Ako NATO može da pomogne, onda će očigledno Alijansa biti tamo. Nema razloga da ne budemo od pomoći, očigledno želimo, ali to mora da se uradi korak po korak", rekao je Rute, prenosi "Gardijan".

Tramp je i danas, dan nakon susreta sa Ruteom, javno kritikovao i izvrijeđao NATO pakt. Objavio je misterioznu poruku u kojoj nije precizirao na šta tačno misli, ali jeste jasno i nedvosmisleno ponovo kritikovao Alijansu.

"Niko od ovih ljudi, uključujući i naše, što je veoma razočaravajuće, NATO savez, nije razumio bilo šta sve dok pritisak nije bio na njima", napisao je Tramp.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzadeh izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren, ističući da je Iran posvećen miru na Bliskom istoku, ali da ostaje skeptičan prema "drugoj strani".

On je za ITV naglasio da je prohodnost moreuza ujedno i najveća moć Irana u pregovorima o prekidu vatre, ali je uputio i jasno upozorenje.

"Svako ko komunicira sa iranskim vlastima dobija dozvolu za prolaz. Ipak, ukoliko Amerikanci i Izraelci ne pristanu na ključne zahtjeve Irana, moreuz može biti ponovo zatvoren", poručio je zamjenik ministra.