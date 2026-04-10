Iranski ultimatum Amerikancima: Galibaf postavio uslove prije sastanka

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Pregovori SAD i Irana u Pakistanu ulaze u ključnu fazu ovog vikenda, dok američki potpredsjednik Džej Di Vens predvodi delegaciju Vašingtona. Pregovori SAD i Irana u Pakistanu dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, uz nastavak sukoba i neslaganja.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens na putu je ka Pakistanu, gdje bi u subotu trebalo da učestvuje u mirovnim pregovorima sa Iranom. On je izjavio da očekuje pozitivan ishod razgovora, ali je naglasio da američki tim neće tolerisati eventualne pokušaje iranske strane da odugovlači ili manipuliše procesom.

Domaćin pregovora, Pakistan, upozorio je da su razlike između pregovaračkih pozicija dvije strane i dalje velike, dok iz Islamabada stižu informacije o pojačanim mjerama bezbjednosti.

Spor oko Ormuskog moreuza i nastavak napada

Iran još nije u potpunosti otvorio Ormuski moreuz, što je izazvalo bijes američkog predsjednika Donalda Trampa, jer kroz ovaj strateški važan prolaz i dalje prolazi ograničen broj brodova.

Istovremeno, tokom noći su nastavljeni napadi u Izraelu i Libanu, uprkos međunarodnim apelima na uzdržanost.

Liban kao ključna tačka spora

Visoki zvaničnik iz kabineta predsjednika Libana potvrdio je za BBC da će ta zemlja učestvovati u direktnim pregovorima sa Izraelom naredne nedjelje, ali samo ukoliko prethodno bude uspostavljen prekid vatre.

Dodatni pritisak dolazi iz Teherana, gdje je predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio da prekid vatre u Libanu i odmrzavanje iranskih sredstava moraju biti ispunjeni prije početka pregovora.

On je naveo da su te mjere već dogovorene između strana, ali da još nisu sprovedene.

Starmer: Sukob će definisati generacije

Britanski premijer Kir Starmer završio je trodnevnu turneju po zemljama Zaliva, poručivši da je NATO "u interesu Amerike" i upozorivši da će sukob na Bliskom istoku "definisati čitavu jednu generaciju".

Pregovori koji predstoje mogli bi biti presudni za dalji tok krize, ali brojna otvorena pitanja i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku za postizanje trajnog dogovora.

