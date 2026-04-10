Džej Di Vens krenuo na pregovore u Pakistan: Otkrio uslove pod kojima će Amerika pristupiti razgovorima sa Iranom

Džej Di Vens, američki potpredsjednik, optimističan je pred pregovore s Iranom, naglašavajući važnost dobre vjere u razgovorima.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je kako mu je predsjednik Donald Tramp dao "jasne smjernice" za pristup pregovorima s Iranom te je izrazio optimizam uoči sastanka.

U izjavi novinarima u Vašingtonu, neposredno prije polaska u pakistanski glavni grad Islamabad gde će se održati razgovori, Vens je rekao kako očekuje da će pregovori s Teheranom biti "pozitivni".

Poruka Iranu

Vens je pojasnio pod kojim će uslovima američka strana pristupiti razgovorima.

"Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im svakako spremni pružiti ruku", rekao je i dodao:

"Ali ako pokušaju da nas prevare, vidjeće da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv."

#BREAKING: JD Vance Heads to Pakistan for Iran Talks



U.S. Vice President JD Vance says he is optimistic ahead of negotiations with Iran in Pakistan.



He noted that progress depends on Tehran engaging in good faith, warning that the U.S. team will not respond positively to…https://t.co/NEx8Ew7uRfpic.twitter.com/CpyJUNLnJa — Inside the conflict (@InsidConflict)April 10, 2026

(MONDO)