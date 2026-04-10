Džej Di Vens krenuo na pregovore u Pakistan: Otkrio uslove pod kojima će Amerika pristupiti razgovorima sa Iranom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Džej Di Vens, američki potpredsjednik, optimističan je pred pregovore s Iranom, naglašavajući važnost dobre vjere u razgovorima.

Džej Di Vens krenuo na pregovore u Pakistan Izvor: X/@EdKrassen/Printscreen

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je kako mu je predsjednik Donald Tramp dao "jasne smjernice" za pristup pregovorima s Iranom te je izrazio optimizam uoči sastanka.

U izjavi novinarima u Vašingtonu, neposredno prije polaska u pakistanski glavni grad Islamabad gde će se održati razgovori, Vens je rekao kako očekuje da će pregovori s Teheranom biti "pozitivni".

Poruka Iranu

Vens je pojasnio pod kojim će uslovima američka strana pristupiti razgovorima.

"Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im svakako spremni pružiti ruku", rekao je i dodao:

"Ali ako pokušaju da nas prevare, vidjeće da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv."

Možda će vas zanimati

