Satelitski snimci iznad Irana: Evo šta grade na nuklearnom postrojenju kako bi spriječili kopneni napad SAD

Iran dodatno utvrđuje nuklearni kompleks u Isfahanu, usred strahova od napada SAD ili Izraela na zalihe obogaćenog uranijuma.
Iran je, prema satelitskim snimcima i izveštaju Instituta za nauku i međunarodnu bezbjednost (ISIS) iz Vašingtona, dodatno utvrdio ulaze u nuklearni kompleks u Isfahanu, usred sve većih tenzija i strahova od mogućeg kopnenog napada SAD ili Izraela radi zaplene zaliha visoko obogaćenog uranijuma.
Na snimcima se vidi da su tri ulaza u tunelski dio kompleksa blokirana zemljanim nasipima, gomilama ruševina i zaštitnim ogradama.
Prema navodima analitičara, radovi su počeli sredinom marta ili kasnije, a cilj im je da se oteža i uspori eventualni prodor na lokaciju.
Iako su prepreke relativno jednostavne, ocjenjuje se da bi napadačima oduzele dragocijeno vrijeme i povećale izloženost iranskoj raketnoj vatri.
Prema procjenama, u Isfahanu se nalazi oko 400kg obogaćenog uranijuma
Procjene govore da se u Isfahanu nalazi značajan deo iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma – ukupno oko 400 kg, od čega bi najmanje polovina mogla biti skladištena upravo u ovom kompleksu.
Oko 200 kg tog materijala, kako se navodi, dovoljno je za izradu više komada nuklearnog oružja, zbog čega se Isfahan smatra jednom od ključnih tačaka iranskog nuklearnog programa, uz Fordo i Natanz.
Kako bi izgledala kopnena operacija?
Stručnjaci upozoravaju da bi bilo kakva kopnena operacija zaplijene bila izuzetno složena i rizična.
Ona bi zahtijevala ulazak na duboko utvrđenu lokaciju, uklanjanje zemlje i prepreka te rad pod stalnom prijetnjom napada.
Tokom takve operacije, iranske snage bi vjerovatno pokušale da ciljaju trupe koje bi morale da ostanu iznad zemlje i na otvorenom prostoru.
U prethodnim sukobima pominje se i da su američki bombarderi B-2 koristili bombe za uništavanje bunkera na drugim lokacijama, poput Forda, što je moglo ozbiljno oštetiti infrastrukturu i centrifuge.
Međutim, ostaje nejasno gdje su u tim operacijama završile sve zalihe obogaćenog uranijuma, pa postoji mogućnost da je dio materijala premješten u Isfahan prije eskalacije.
Dodatnu zabrinutost izazivaju i satelitski snimci koji su zabilježili kamione kako dopremaju kontejnere u kompleks, uključujući 18 plavih kanistera, što je dodatno podstaklo sumnje o premještanju ili preraspodjeli materijala.
Od tada su ulazi dodatno ojačani, a uvedene su i nove šikane i potpunija kontrolna infrastruktura.
Diplomatski pregovori
Istovremeno, SAD i Izrael razmatraju različite pristupe situaciji.
Pominju se diplomatski pregovori i dogovor o uklanjanju ili međunarodnoj kontroli uranijuma, ali i mogućnost vojnih udara ako sporazum ne bude postignut.
Američki zvaničnici su nagovijestili i potencijalnu saradnju sa Iranom u vezi sa nuklearnim materijalom, dok izraelsko rukovodstvo naglašava da će spriječiti nuklearnu pretnju čak i vojno, ako bude potrebno.
Analitičari ocjenjuju da bi eventualna operacija zaplijene ili izvlačenja materijala bila jedan od najkompleksnijih zadataka u savremenom ratovanju, sa visokim rizikom i neizvesnim ishodom, dok situacija ostaje napeta i bez jasnog rješenja.
(Telegraph.co.uk/MONDO)