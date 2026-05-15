Banjaluka: Oduzeto 1,5 kilograma marihuane, uhapšena dva dilera

Banjalučka policija uhapsila Ž.P. i D.M. Oduzeto oko 1,5 kilograma marihuane, digitalne vage i stabljike indijske konoplje.

Izvor: MUP RS

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka realizovali su juče planske aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, tokom kojih su uhapšena dvije osobe i zaplijenjeno oko 1,5 kilogram marihuane.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, zbog krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ slobode su lišeni Ž.P. i D.M., obojica iz Banjaluke.

Policija je prvo oko 12.00 časova uhapsila Ž.P., nakon čega je izvršen pretres stana i podrumskih prostorija koje koristi. Tom prilikom pronađeno je oko 617 grama marihuane, digitalna vaga za precizno mjerenje, te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom.

Nekoliko sati kasnije, oko 14.30 časova, uhapšen je i D.M. Pretresom njegovih prostorija policija je oduzela još 947,7 grama iste materije i digitalnu vagu.

Pored hapšenja dilera, policija je sankcionisala i dva lica zbog posjedovanja droge za ličnu upotrebu.

Kod lica S.G. pronađena je određena količina amfetamina.

Kod lica M.Č. pronađena je manja količina marihuane, ali i šest stabljika indijske konoplje.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kojem će protiv Ž.P. i D.M. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, dok su ostala lica prekršajno sankcionisana.