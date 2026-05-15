Nigdje bez kišobrana: Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

U BiH će danas će biti oblačno sa pljuskovima i grljavinom, koji će uveče biti jači na sjeverozapadu.
Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana jak, južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od 16 do 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, i to 16 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 10, potom u Zvorniku i Bijeljini po tri, u Prijedoru i Trebinju po dvije, te u Doboju, Foči i Gradišci po jedna.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Zvorniku djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini tri djevojčice, u Prijedoru i Trebinju po dvije djevojčice, u Doboju djevojčica, a u Foči i Gradišci po dječak.
U porodilištima u Nevesinju i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sarajevo sedam, Han Pijesak, Rudo sedam, Foča, Mrkonjić Grad, Bjelašnica, Drvar, Bugojno osam, Ribnik, Livno, Tuzla devet, Sanski Most, Trebinje 10, Bijeljina, Bileća, Višegrad 11, Novi Grad, Doboj, Banjaluka 12, Prijedor 13 stepeni Celzijusovih.