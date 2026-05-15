Nigdje bez kišobrana: Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, i to 16 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 10, potom u Zvorniku i Bijeljini po tri, u Prijedoru i Trebinju po dvije, te u Doboju, Foči i Gradišci po jedna.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Zvorniku djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini tri djevojčice, u Prijedoru i Trebinju po dvije djevojčice, u Doboju djevojčica, a u Foči i Gradišci po dječak.

U porodilištima u Nevesinju i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.