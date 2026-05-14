Pao avion sa četiri putnika u Americi: Letjelica se srušila u šumi, prijavljen požar

Pao mali medicinski avion u Novom Meksiku sa četiri putnika.

U Novom Meksiku u Sjedinjenim Američkim Državama je pao manji medicinski avion u kom su bile četiri osobe, piše "ABC News". Letjelica je pala jutros blizu Ruidosa što je potvrdila i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Avion tipa "Beech craft King Air 90" poletio je iz Rozvela i bio je na putu ka regionalnom aerodromu Sijera Blanka kada se srušio oko četiri sata ujutru po lokalnom vremenu. Letjelica je pala u udaljeno, šumovito područje.

Prijavljen je požar na mjestu pada. Na licu mjesta bile su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Još uvijek nije poznat uzrok nesreće. Nije poznato u kakvom su stanju putnici, navodno su svi poginuli, ali nema zvaničnih informacija o tome zasad.