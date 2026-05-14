logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao avion sa četiri putnika u Americi: Letjelica se srušila u šumi, prijavljen požar

Pao avion sa četiri putnika u Americi: Letjelica se srušila u šumi, prijavljen požar

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Pao mali medicinski avion u Novom Meksiku sa četiri putnika.

Pao avion u Americi Izvor: Profimedia

U Novom Meksiku u Sjedinjenim Američkim Državama je pao manji medicinski avion u kom su bile četiri osobe, piše "ABC News". Letjelica je pala jutros blizu Ruidosa što je potvrdila i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Avion tipa "Beech craft King Air 90" poletio je iz Rozvela i bio je na putu ka regionalnom aerodromu Sijera Blanka kada se srušio oko četiri sata ujutru po lokalnom vremenu. Letjelica je pala u udaljeno, šumovito područje.

Prijavljen je požar na mjestu pada. Na licu mjesta bile su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Još uvijek nije poznat uzrok nesreće. Nije poznato u kakvom su stanju putnici, navodno su svi poginuli, ali nema zvaničnih informacija o tome zasad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

SAD avion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ