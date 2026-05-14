Nastavnik uhapšen nakon incidenta u sarajevskoj školi, reagovalo tužilaštvo

U Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do incidenta u kojem je nastavnik verbalno i fizički nasrnuo na učenike, što je zabilježeno na videosnimku koji je juče objavljen i izazvao reakcije javnosti.

Nastavnik je uhapšen zbog sumnje na krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu troje učenika.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je nastavnik lišen slobode i da će biti predat Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, piše Klix.

Iz škole su saopćili da žale zbog incidenta koji se dogodio 13. maja tokom nastave, te da su odmah po saznanju preduzete sve zakonom propisane mjere.

Direktorica škole Meliha Baručija navela je da je nastavnik udaljen s radnog mjesta i da je osigurana stručna zamjena.

„Odmah po prijemu informacije o događaju uslijedile su intervencije u skladu sa postojećim zakonima i pravilnicima. Sigurnost, dostojanstvo i zaštita svakog učenika apsolutni su prioritet naše ustanove“, navela je Baručija, dodajući da je pokrenut postupak utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Uprava škole ističe da će, u saradnji s roditeljima i nadležnim institucijama, biti osigurana stručna podrška učenicima i siguran boravak u školi, dok je u toku postupak razjašnjavanja svih činjenica.

Na spornom snimku čuje se nastavnik koji prijeti učeniku i upućuje mu teške uvrede, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti zbog ponašanja u obrazovnim ustanovama.