"Podaci skupljani improvizacijom": Sučeljavanje BiH i Hrvatske u Ženevi otvorilo nova pitanja o Trgovskoj gori

Sučeljavanje delegacija BiH i Hrvatske pred Implementacionim komitetom Espoo konvencije u Ženevi otvorilo je pitanja mogućeg kršenja međunarodnih obaveza i načina na koji Hrvatska priprema dokumentaciju za projekat Trgovska gora.

Izvor: Ustupljena fotografija

Član delegacije BiH i predsjednik Udruženja „Grin tim“ Mario Crnković izjavio je da posebno zabrinjava priznanje hrvatske strane da su ključni podaci za teritoriju BiH prikupljani putem javno dostupnih informacija, neformalnih kontakata, pa čak i dopisa nevladinih organizacija.

„To je poražavajuće priznanje o ozbiljnosti i kredibilitetu cijelog procesa“, rekao je Crnković, ocjenjujući da je riječ o „tragikomičnom, ali i veoma opasnom“ pristupu kada je riječ o projektu koji bi trebalo da garantuje sigurnost ljudi i životne sredine.

Prema njegovim riječima, današnja rasprava pokazala je svu dubinu problema slučaja Trgovska gora, ali i otvorila pitanje poštovanja Espoo konvencije, međunarodnog sporazuma koji reguliše prekogranične procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnković smatra da ovo više nije samo bilateralno pitanje BiH i Hrvatske, već svojevrsni test za samu Espoo konvenciju.

„Ako konvencija padne na slučaju Trgovska gora, onda će padati i na mnogim drugim projektima širom Evrope, gdje će države moći ignorisati međunarodne procedure, susjedne zemlje i sigurnost građana bez posljedica“, upozorio je on.

Dodao je da se godinama zanemaruju institucije BiH, stručna javnost i zaštićena područja uz granicu, dok se istovremeno izbjegavaju detaljna istraživanja na teritoriji BiH.

„Ako se na ovaj način priprema dokument koji bi trebalo da garantuje bezbjednost ljudi i životne sredine, onda je potpuno opravdano pitanje koliko će ta studija imati stvarnu stručnu i naučnu vrijednost“, naveo je Crnković.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearna elektrana Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora, neposredno uz granicu sa BiH.