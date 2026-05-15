Evropa uvodi nova pravila za putovanja: Stiže jedna karta za sve vozove, evo kako će funkcionisati

Evropska komisija predložila je nova pravila za lakša putovanja vozom širom Evrope. Uskoro stiže sistem "jedno putovanje, jedna karta" koji donosi jednostavniju kupovinu i veću zaštitu putnika.

Evropska komisija predstavila je nova pravila koja bi trebalo značajno da olakšaju putovanja širom Evrope, posebno kada je riječ o putovanjima vozom kroz više država.

Cilj prijedloga je jednostavnije planiranje, rezervacija i kupovina karata za regionalna, međugradska i prekogranična putovanja, uz veću zaštitu putnika tokom cijelog puta."Evropljani će jednim klikom moći..."

"Komesar za održivi saobraćaj i turizam Apostolos Cicikostas istakao je da bi nova pravila trebalo da potpuno promijene iskustvo putovanja kroz Evropu.

Evropljani će jednim klikom moći da planiraju, upoređuju i kupuju karte za više vrsta prevoza", izjavio je Apostolos Cicikostas.

Današnji sistemi stvaraju velike probleme

Prema navodima Komisije, trenutni sistemi rezervacija u Evropi su fragmentisani i često otežavaju organizaciju putovanja, posebno kada je potrebno kombinovati više željezničkih kompanija.

Putnici danas često imaju problem da:

pronađu najbolju rutu

uporede cijene

rezervišu prekogranična putovanja

ostvare prava u slučaju propuštene veze

"Pronalaženje najbolje rute može biti teško, upoređivanje cijena je frustrirajuće. Rezervacija prekograničnih putovanja je previše komplikovana, a prava putnika u slučaju propuštene veze su nejasna. Ukratko, Evropa u većini slučajeva ima vrlo dobru željezničku infrastrukturu, ali još uvijek nemamo zaista besprijekorno iskustvo za putnike", rekao je Cicikostas, piše Index.hr.

Dodao je da bi novi predlozi upravo to trebalo da promene.

"Jedno putovanje, jedna karta"

Jedna od ključnih promjena jeste uvođenje sistema za kupovinu jedinstvene karte za putovanja koja uključuju više željezničkih prevoznika.

Putnici bi mogli da pronađu, uporede i kupe više različitih usluga kroz jednu transakciju i na jednoj platformi.Komisija ovaj model opisuje principom:

"Jedno putovanje, jedna karta".

Veća prava putnika

Nova pravila predviđaju i dodatnu zaštitu putnika u slučaju problema tokom putovanja. Ako putnik zbog kašnjenja propusti narednu vezu, sistem bi trebalo da omogući:

pronalaženje alternativnog prevoza

povraćaj novca

isplatu odštete

Šta slijedi?

O konačnoj verziji novih pravila odlučivaće Savjet Evropske unije i Evropski parlament.

Istovremeno, države članice moraće da ubrzaju razmenu podataka o prevozu kako bi novi sistem mogao da funkcioniše bez komplikacija.

