Od 1. jula nova pravila za automobile u EU: Obavezni sistemi za kočenje i praćenje vozača

Od 1. jula ove godine na snagu stupaju nova pravila za registraciju novih automobila u Evropskoj uniji, koja podrazumijevaju obaveznu ugradnju dodatnih bezbjednosnih sistema s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća i spašavanja života.

Prva velika novina odnosi se na obaveznu ugradnju sistema za signalizaciju naglog kočenja, poznatog kao "Signal za nužno zaustavljanje". Bez ovog sistema novi automobili više neće moći dobiti homologaciju za tržište EU.

Riječ je o tehnologiji koja se automatski aktivira prilikom snažnog kočenja pri brzinama većim od 50 kilometara na čas, upozoravajući vozače iza vozila da je došlo do naglog usporavanja. Cilj sistema je smanjenje broja sudara u kojima vozila nalijeću jedna na druga.

Sistem funkcioniše potpuno automatski zahvaljujući senzorima koji procjenjuju intenzitet i brzinu kočenja, pa vozači ne moraju ručno aktivirati upozorenje.

Nova pravila odnose se isključivo na nova putnička i laka komercijalna vozila, dok vlasnici postojećih automobila neće imati obavezu naknadne ugradnje ovih sistema, prenosi Autoweek.

Druga obavezna novina od 1. jula je sistem Advanced Driver Distraction Warning /ADDW/, koji prati pažnju vozača pomoću kamera i senzora.

Ovaj sistem nadzire položaj glave i pogled vozača, a ukoliko procijeni da pažnja predugo nije usmjerena na put, aktivira zvučna i vizuelna upozorenja.

ADDW sistem mora biti automatski uključen pri svakom pokretanju vozila. Iako ga je moguće deaktivirati, vozači će to morati raditi svaki put kada upale automobil, a gašenje sistema često zahtijeva dodatno snalaženje kroz menije na ekranu vozila.

Iako stručnjaci podržavaju uvođenje bezbjednosnih sistema, dio vozača i automobilskih analitičara upozorava da pojedini ADDW sistemi u praksi mogu postati dodatna distrakcija.

Prema dosadašnjim iskustvima, neki sistemi upozoravaju tek kada vozač ozbiljno skrene pažnju sa puta, dok drugi reaguju već pri kratkom pogledu prema multimedijalnom ekranu ili čak prilikom provjere mrtvog ugla preko ramena.

Stručnjaci podsjećaju da je prema evropskim podacima čak 30 odsto saobraćajnih nesreća povezano sa odvraćanjem pažnje tokom vožnje, zbog čega EU insistira na uvođenju novih tehnologija u automobile.

