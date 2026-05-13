EU pokreće izradu ugovora za Crnu Goru: Članstvo ulazi u završnu pravnu fazu

EU pokreće izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore, označavajući važan korak ka članstvu u Uniji

Radna grupa EU zadužena za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore trebalo bi da počne sa radom ove srijede, što će označiti odlučan korak ka članstvu zemlje.

Evropski komesar Pjotr Serafin potvrdio je pokretanje, nakon nedavnog odobrenja ambasadora EU za osnivanje ovog ad hok tijela.



Iako se očekuje da će okvir ugovora pratiti hrvatski model iz 2011. godine, stručnjaci očekuju znatno strože zaštitne klauzule kako bi se osigurala dugoročna usklađenost sa standardima Unije, prenosi EWB.

Ovaj razvoj događaja signalizuje da je Crna Gora zvanično ušla u završnu pravnu fazu svog puta ka tome da postane sledeća država članica EU.



Predstavnici država članica krajem aprila dogovorili osnivanje Radne grupe koja će raditi na nacrtu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom.

Riječ je, kako su tada objasnili, o tehnički složenom, ali politički veoma značajnom potezu koji signalizuje da je Podgorica ušla u završnu fazu pregovora o članstvu.

Formiranje radne grupe za pristupni ugovor u praksi znači da EU procjenjuje da bi pregovori sa Crnom Gorom mogli biti zaključeni u razumnom roku, ukoliko se zadrži tempo reformi.

To je faza koja dolazi tek kada je većina pregovaračkog posla završena, Crna Gora je već otvorila sva poglavlja i zatvorila njih 14, čime ostaje najnapredniji kandidat u regionu Zapadnog Balkana.

Za razliku od ranijih koraka u pregovorima, koji su prije svega politički i reformski, izrada pristupnog ugovora predstavlja prelazak u završnu, pravno-obavezujuću fazu. Taj dokument precizno definiše uslove pod kojima država pristupa EU, od prelaznih rokova za usklađivanje zakonodavstva, preko finansijskih aranžmana, do pitanja zastupljenosti u institucijama Unije.

