Predsjednik Evropskog savjeta poslao poruku građanima BiH: "Vaša budućnost je u EU"

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta poručio je povodom Dana Evrope da EU vidi BiH kao buduću članicu i da je sljedeći korak u procesu pristupanja otvaranje pregovora.

"Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji", poručio je Kosta i dodao da se ulaže mnogo napora da bi budućnost BiH u EU bila ostvarena.

Kosta je u video-poruci građanima BiH naveo da se na Dan Evrope slavi zajednički evropski projekat, zasnovan na jedinstvu i saradnji, saopšteno je iz Delegacije EU.

The EU is committed to Bosnia and Herzegovina's future in the EU at the very highest levels.



"Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I am addressing you today as future members of the…pic.twitter.com/i6d8NiZeFX — Luigi Soreca (@LSorecaEU)May 8, 2026

