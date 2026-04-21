Upozorenje iz EU: BiH rizikuje da izgubi do 373,9 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka ponovo je upozorio da BiH rizikuje da izgubi do 373,9 miliona evra koje joj je EU dodijelila kroz Plan rasta ukoliko se hitno ne preduzmu koraci za ispunjavanje mjera iz Reformske agende i napredak na evropskom putu.

"Ovo je dodatno na 108 miliona evra izgubljenih u 2025. godini", istakao je Soreka.

Prema njegovim riječima, u posljednje vrijeme vlasti u BiH nisu ostvarile napredak u usvajanju mjera iz Reformske agende, koje, između ostalog, treba da unaprijede digitalizaciju i smanje gužve u administrativnim uslugama, reformišu pravosudni sistem i pomognu prelazak ka zelenijoj i čistijoj budućnosti.

"Reformska agenda nije skup apstraktnih tehničkih mjera, ona je plan za bolju budućnost", objavio je Soreka na "Iksu".

On je upozorio i da se Plan rasta, koji uključuje skoro milijardu evra za BiH u zamjenu za sprovođenje reformi, zasniva na rezultatima i ima jasne rokove, te da nečinjenje ima svoju cijenu.

Evropski Plan rasta za Zapadni Balkan ukupno je vrijedan šest milijardi evra. Projekti, planirani da se finansiraju iz Plana rasta moraju biti dovršeni do kraja 2027, nema produženja rokova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Luiđi Soreka BiH plan rasta

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ