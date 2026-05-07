"BiH ima potencijal": Soreka pozvao domaće vlasti da iskoriste ponuđene prilike

BiH ima potencijal da ubrza evropski put za šta je potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti, rekao je večeras šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka na prijemu u Sarajevu povodom Dana Evrope.

On je naveo da je Evropska komisija 1996. godine otvorila predstavništvo u Sarajevu i da je EU tokom 30 godina djelovanja u BiH "vjeran partner koji je solidaran sa građanima ove zemlje".

"EU nije nešto daleko. Već sada, 73 odsto trgovine i otprilike 60 odsto direktnih stranih investicija su iz EU", dodao je Soreka.

On je rekao da iskustva država koje su postale članice EU pokazuju da evropski put "donosi snažniji ekonomski razvoj, viši životni standard, stabilnije poslovno okruženje, te jačanje demokratskih institucija i vladavine prava".

Soreka je pozvao vlasti u BiH da "iskoriste prilike koje je EU stavila na raspolaganje".

On je dodao da Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje, izgradnju pravednije, bezbjednije i održivije Evrope, zaštitu zajedničkih načela, završetak proširenja EU, koje uključuje i BiH.

Dan Evrope se obilježava u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju od 9. maja 1950. godine, kojom je utemeljena vizija mira kroz saradnju u Evropi.